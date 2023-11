Rop Gonggrijp: 'Betekenisvolle fraude bij verkiezingen nagenoeg onmogelijk'

Als je Rop Gonggrijp nu vraagt of de verkiezingen te vertrouwen zijn, zal hij een heel ander antwoord geven dan in 2006. In dat jaar wist hij met de actiegroep 'Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet' mensen ervan te overtuigen dat de gebruikte stemcomputers niet veilig waren. Dat leidde een jaar later tot herinvoering van het stemmen op papier. 'Het proces is nu nog niet perfect, maar het is nu niet zo dat we een dringend probleem hebben.

Je kunt veilig gaan slapen', zegt Gonggrijp, ook bekend als privacy-activist en mede-oprichter van internetprovider XS4ALL. Betekenisvolle fraude is volgens hem nagenoeg onmogelijk. Hoe anders was dat in 2006: 'Toen had ik misbruik bij de verkiezingen echt niet durven uitsluiten.' De afgelopen jaren zijn veel verbeteringen doorgevoerd om het stemproces transparanter en veiliger te maken. Zo werden gaten in de zogenoemde optelsoftware gedicht - hoewel er geen stemcomputers meer worden gebruikt, moeten al die papieren stemmen nog wel bij elkaar worden opgetel





