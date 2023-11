Roos Reedijk kondigt achtste seizoen Kopen zonder Kijken aan: 'Meld je aan'

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Allereerste deelnemers Kopen zonder Kijken blikken terug op deelname: 'Mazzel gehad'Jeffrey en Larissa zijn de allereerste deelnemers van het eerste seizoen van 'Kopen zonder Kijken'. Het stel blikt nu, vier jaar later, met Roos Reedijk (48) terug op die ervaring in 'Kopen zonder Kijken: Jaren Later'.

RTLBOULEVARD: Bob Sikkes ziet 'wonderlijkste' badkamer ooit in Kopen Zonder Kijken: 'Echt bloedje lelijk'Je zou denken dat Bob Sikkes (57) alles wel gezien heeft in zijn leven, maar in de nieuwste aflevering van 'Kopen zonder Kijken' ziet hij de wonderlijkste badkamer die hij ooit tegenkwam. Zijn oordeel liegt er niet om. 'Ik vind dit echt bloedje lelijk', zegt hij over de ruimte.

NOS: Saudi's kopen Europese telefoonmasten, Spaanse staat wil macht inperkenStaatsbedrijf Saudi Telecom gaf dit jaar miljarden uit om infrastructuur in Europa op te kopen.

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip: 'Bij kopen van bepaalde jongens zijn fouten gemaakt bij Ajax'Er zijn fouten gemaakt bij het samenstellen van de huidige Ajax-selectie, erkent John van 't Schip. De kersverse interim-trainer ziet onder meer een gebrek aan ervaring in zijn selectie. Toch ziet hij ook kansen in Amsterdam.

VOETBALPRIMEUR: Nood aan Ajax-DNA: 'Je moet naar dat soort jongens gaan kijken'Ajax heeft meer strijders nodig, zo stelt Dico Koppers in DoneDeal de podcast, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. De voormalig linksback ziet zijn oude club op de laatste plaats staan en is ervan overtuigd dat er meer spelers met hart voor de club op het veld moeten staan.

VOETBALZONENL: Sneijder is hard over drietal Ajax: ‘Wie wil die spelers kopen? Niemand’Wesley Sneijder zou graag weer aan de slag gaan bij Ajax. Dat heeft hij gezegd in gesprek met het Duitse TZ. De recordinternational van het Nederlands elftal bespreekt daarin de situatie waar de Amsterdamse club momenteel in zit, en zou Ajax dus graag helpen om de weg omhoog weer te vinden.

