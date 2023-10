Rooney binnen twee weken onder vuur bij nieuwe club: 'Begrijp de frustratie wel'

De 38-jarige manager werd twee weken geleden binnengehaald als opvolger van John Eustace en verloor vervolgens zijn eerste twee wedstrijden in het Championship.Rooney vertrok bij DC United om terug te keren in Engeland, toen Birmingham hem die kans bood. De club was op zoek naar een nieuwe manager nadat Eustace. De trainer deed het helemaal niet slecht, maar Tom Wagner, de voorman van de nieuwe eigenaar van Birmingham, wilde een 'eigen' manager aanstellen.

Dat werd dus Rooney, die woensdag na de nederlaag tegen Hull City (0-2) direct werd uitgefloten door een deel van de supporters. De voormalig spits van Manchester United had een boodschap voor de fans. 'Wees geduldig. Ik snap het, hoor. De club brak met een manager die erg populair was en een grote rol had in het stabiliseren van de club. Ik snap de frustratie echt wel.'

'Maar we moeten realiseren waar we met z'n allen naartoe willen', vervolgde Rooney. 'Niet waar we nu zijn, maar waar we heen willen. Dat is ons doel en daar werken we voor. Ik heb mijn spelers direct duidelijk gemaakt dat we op een andere manier willen spelen. Een manier die voor sommigen misschien even wennen is. Daar ben ik open over, spelers kunnen hun ei daarover kwijt.' headtopics.com

Birmingham gaat onder Rooney een periode van verandering in. De manager stak wel de hand in eigen boezem. 'Ik wil niet dat een speler totaal buiten zijn comfortzone komt. Misschien is dat in de laatste twee wedstrijden hier en daar gebeurt als ik kijk naar het opbouwen van achteruit. Dat is aan mij om aan te passen. In de winter en komende zomer zullen we verder bouwen aan de selectie die we willen.

