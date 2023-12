Ronaldo reageert op afwezigheid in lijst van beste spelers

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van Ronaldo heeft gereageerd op een lijst van de International Federation of Football History (IFFHS), dat de tien beste spelers van het kalenderjaar 2023 op een rijtje heeft gezet.

Erling Haaland, Kylian Mbappé en Lionel Messi vormen de top drie, terwijl ook Rodri, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva en Lautaro Martínez een plekje hebben bemachtigd. Ronaldo was het klaarblijkelijk niet eens met zijn afwezigheid op de lijst en meldde zich op Instagram om zijn mening te geven





