Ronaldo maakt tweede hattrick in vier dagen voor Al-Nassr

Cristiano Ronaldo heeft zojuist zijn tweede hattrick in vier dagen tijd gemaakt voor Al-Nassr. Waar de Portugees al zijn goals afgelopen zaterdag nog allemaal in de tweede helft maakte, deed hij dit dinsdagavond tijdens het duel met Abha Club al in het eerste bedrijf.Ronaldo, die drie dagen geleden tegen Al-Tai nog zijn 54e hattrick in clubverband maakte, is op stoom in de Saudi Pro League.

Het in degradatienood verkerende Abha Club had vanavond geen antwoord op de scoringsdrift van de Portugese nummer zeven. Binnen een tijdsbestek van tien minuten schoot Ronaldo twee directe vrije trappen binnen. De eerste vrije bal die binnen plofte, kon deels als fout van de doelman worden gezien, maar de tweede krulde hij buiten het bereik van de sluitpost binnen.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Nadat ook Sadio Mané had gescoord, maakte Ronaldo op slag van rust zijn hattrick complee

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VI_nl / 🏆 6. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ronaldo maakt loepzuivere hattrick voor Al-Nassr; ook hoofdrol Virgil MisidjanCristiano Ronaldo heeft zaterdagavond een hattrick gemaakt voor Al-Nassr. In de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Al-Ta’ee was hij drie keer trefzeker. Namens de tegenstander scoorde voormalig Eredivisionist Virgil Misidjan, die later ook nog rood kreeg.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ronaldo mist voor open doel en wordt daarna uitgeschakeld met Al-NassrDe Portugees wordt in de kwartfinales van de Aziatische Champions League met zijn Saudische ploeg Al-Nassr uitgeschakeld door Al Ain.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Ondertussen in Saoedi-Arabië: spelers Al-Nassr bekogeld met waterballonLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Al-Nassr uitgeschakeld in Aziatische Champions LeagueAl-Nassr is uitgeschakeld in de Aziatische Champions League na een nederlaag tegen Al-Ain. Cristiano Ronaldo en Sadio Mané konden het tij niet keren voor de Saudische topclub.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax-huurling tussen Ronaldo en Fernandes: Conceiçao ontvangt uitnodigingFC Porto-aanvaller Francisco Conceiçao gaat voor het eerst zijn opwachting bij de nationale ploeg van Portugal maken. De door Ajax verhuurde aanvaller is opgenomen in de definitieve selectie voor de oefeninterlands tegen Kroatië en de Faeröer Eilanden.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ronaldo reageert op obsceen gebaar: 'Deze reactie is normaal in Europa''Deze reactie is normaal in Europa, maar wie maakt er in het leven geen fouten?', zei de 39-jarige Portugees op een persconferentie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »