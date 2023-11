Ronaldo kan het niet laten: gebaren naar Saoedische Messi-fans

Ronaldo stond dinsdag met zijn Al-Nassr tegenover het Al-Ettifaq van onder anderen Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum en coach Steven Gerrard. Supporters van Al-Ettifaq probeerden de 38-jarige aanvaller te provoceren. 'Messi, Messi, Messi', klonk het regelmatig vanuit de groep uitsupporters.

Kort nadat Sadio Mané in de verlenging Al-Nassr op voorsprong had gezet, richtte Ronaldo zich tot de supporters die zongen over zijn Argentijnse generatiegenoot tegen wie hij zo vaak streed. De routinier deed zijn vinger voor zijn mond en gebaarde daarna naar de groep rustig te doen. Hij beeldde ook nog even de tussenstand uit: 1-0.

