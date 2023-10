Romano spreekt uitgebreid over Gimenez en het bedrag dat Feyenoord verlangt

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.wist woensdagavond tijdens zijn debuut in de Champions League tweemaal te scoren in de wedstrijd tegen Lazio (3-1).

“Zijn vader is de enige persoon die Gimenez vertegenwoordigt”, gaat Romano verder. “Hij heeft geen enkel interview gegeven over zijn toekomst. Alle berichten over Tottenham en Real Madrid die dichterbij een akkoord komen of onderhandelen zijn niet waar. Alleen zijn vader beslist. Het is belangrijk om dit duidelijk te maken.”

Vooralsnog is z’n begin toch een klein beetje vergelijkbaar met haller? Dat was ttt 35 miljoen voor een oudere speler. 45 voelt alsnog zo weinig eigenlijk 45 miljoen krijg je aan het eind van het seizoen ook wel. Misschien zelfs wel richting de 60. Sowieso niet eerder laten gaan. headtopics.com

Absolute recordsom gaan ze hiervoor vangen. Met de verlenging zal ongetwijfeld wel iets afgesproken zijn dus Anthony achtige bedragen lijken mij niet logisch, maar 50 a 60 miljoen moet toch echt wel kunnen.

Hij heeft gehoord dat er 45 mil geboden moet worden . Ik denk dat hij een oorapparaat nodig heeft want het bedrag is hoger en als Feyenoord en vooral Santi presteerde in de cl word het nog hoger 45 miljoen in de winter. Mag hopen dat Feyenoord dat resoluut van tafel veegt. Met eventuele overwintering in Europa en een strijd om het kampioenschap lijkt het mij dat er geen enkele basisspeler weg gaat in de winter tenzij er een astronomisch bedrag betaald wordt. headtopics.com

45 miljoen? Ik denk dat Feyenoord ondertussen iets hoger in de boom kan gaan zitten, vooral als er Engelse interesse is en als Gimenez in de buurt van zijn huidige vorm kan blijven (ik verwacht niet dat hij aan dit tempo zal blijven scoren echter).

