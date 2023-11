Roma, Lecce'yi zorlu bir maçta yendi

Roma, Lecce'ye karşı zorlu bir maçta galip geldi. Belçikalı forvet, maçın sonunda attığı golle farkı yarattı. Maçın başında penaltı kaçıran golcü, uzatma dakikalarında gol atmayı başardı. Roma uzun süre Lecce'ye karşı mağlup gibi görünse de, son dakikalarda iki kez gol buldu: Sardar Azmoun 91. dakikada beraberliği sağladı ve birkaç dakika sonra Lukaku sert bir şutla gol attı.

NUSPORT: Samenvatting: AS Roma-Lecce (2-1)AS Roma heeft Lecce ternauwernood verslagen. Beide goals van de Romeinen vielen in de blessuretijd. Ook miste Romelu Lukaku een penalty.

VOETBALZONENL: Lukaku bij Roma van schlemiel naar absolute held met treffer in extremisAS Roma heeft zondagavond een benauwde zege geboekt in Stadio Olimpico. De ploeg van trainer José Mourinho leek met 0-1 onderuit te gaan tegen Lecce, maar late treffers in blessuretijd van Sardar Azmoun en Romelu Lukaku bezorgde Roma toch nog de volle buit.

VI_NL: Lukaku verandert in krankzinnig slot van schlemiel in de held van AS Roma

NUSPORT: Hoofdrol Lukaku bij opmerkelijke zege AS Roma, Real Madrid speelt gelijkAS Roma heeft Lecce ternauwernood verslagen. Beide goals van de Romeinen vielen in de blessuretijd. Ook miste Romelu Lukaku een penalty.

