Romário spreekt zich uit over Braziliaans bondscoachschap: ‘F*ck Ancelotti’

Romário is een uitgesproken mening toegedaan over wie het Braziliaanse voetbalelftal naar eindelijk weer eens internationaal succes moet gaan leiden: Fernando Diniz. Diniz is coach van Fluminense en momenteel interim-trainer vanDe huidig trainer van Real Madrid loopt volgend seizoen uit zijn contract.

Diniz speelt aankomende zaterdag met Fluminense de finale van de Copa Libertadores, tegen Boca Juniors, waar de Brazilianen in de competitie de achtste plek bezetten. De Braziliaanse oefenmeester was vier keer eindverantwoordelijke als interim-trainer vanIn de afgelopen interlandperiode speelde hij gelijk tegen Venezuela (1-1) en verloor hij uit bij Uruguay (0-2) in de strijd om de kwalificatie voor het WK van 2026. Daardoor staat Brazilië derde.

Er wordt niet meer gekeken of een trainer een team beter kan laten spelen. Maar er wordt al negatief geoordeeld omdat hij een Italiaan is terwijl hij bewezen heeft prijzenpakker te zijnRomário is een uitgesproken mening toegedaan over wie het Braziliaanse voetbalelftal naar eindelijk weer eens internationaal succes moet gaan leiden: Fernando Diniz. Diniz is coach van Fluminense en momenteel interim-trainer van...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Thuram beslist topper tussen Inter en Roma; Lukaku wedstrijd lang uitgeflotenInternazionale heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in jacht op de Italiaanse landstitel. In het eigen Giuseppe Meazza Stadion was de ploeg van Simone Inzaghi met 1-0 te sterk voor AS Roma. Marcus Thuram nam de enige treffer voor zijn rekening. Dankzij de overwinning staat inter weer bovenaan de Serie A. Roma blijft achtste.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Opvolger van hartstochtelijk uitgefloten Lukaku beslist Inter-RomaLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Inter verslaat Roma, Napoli vecht zich terug tegen Milan, Atlético passeert BarçaIn Italië en Spanje traden op zondagavond nog enkele grote clubs aan om het weekend vol toppers af te sluiten. Internazionale versloeg ternauwernood AS Roma, Napoli zorgde voor een knappe comeback tegen AC Milan en Atlético Madrid deed goede zaken tegen Deportivo Alavés.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Napoli knokt zich in vermakelijke topper terug tegen Milan, koploper Inter wintDe regerend kampioen komt thuis met 2-0 achter en speelt uiteindelijk met 2-2 gelijk tegen Milan. Inter blijft koploper door een overwinning op AS Roma (1-0).

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Napoli knokt zich in vermakelijke topper terug tegen Milan, koploper Inter wintDe regerend kampioen komt thuis met 2-0 achter en speelt uiteindelijk met 2-2 gelijk tegen Milan. Inter blijft koploper door een overwinning op AS Roma (1-0).

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Frimpong helpt Leverkusen met assist weer aan kop, Inter te sterk voor AS RomaBayer Leverkusen heeft de koppositie in de Bundesliga zondag heroverd dankzij een 2-1-zege op SC Freiburg. Jeremie Frimpong was wéér belangrijk met een assist. Internazionale versloeg AS Roma bij het weerzien met Romelu Lukaku. Uitgerekend de opvolger van de Belgische spits maakte de enige treffer van de wedstrijd.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕