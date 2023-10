Rolling Stones pakken record met nummer 1-plaat in zeven decennia

'Hackney Diamonds' is dusdanig populair dat het met grote afstand boven de nummer twee in de lijst staat.

De Stones hadden al het record van de meeste decennia met een nummer 1-plaat, namelijk zes. Madonna en U2 volgen beiden met een nummer 1-notering in vijf verschillende decennia. 'Let It Bleed' was in 1969 het eerste album van de Stones in deze recordreeks, gevolgd door vier platen in de jaren 70, vijf in de eighties, eentje in de jaren 90 en de zeroes en twee in het afgelopen decennium.

staat op plaats zes, ingeklemd tussen twee albums van Taylor Swift. De Amerikaanse zangeres staat in totaal met drie albums bij de beste tien.

Erven Christine McVie verkopen aandeel in Fleetwood Mac-rechtenDe erven van Christine McVie hebben haar deel van de muziekrechten van Fleetwood Mac verkocht. Volgens de website Rolling Stone is HarbourView Equity Partners de nieuwe eigenaar. Het bedrijf richt zich op investeringsmogelijkheden in de entertainment- en mediasector. Lees verder ⮕

Frank Masmeijer komt 3 november met nieuwe plaat: 'Moeten door!'Frank Masmeijer (62) lanceert op 3 november zijn nieuwe plaat. Het album heet 'We moeten door!', meldt Frank op Instagram. Hij belooft zijn fans 'een meeslepende reis door positieve emoties en muziek'. Lees verder ⮕

