Roest ook sterkste op 10.000 meter, wereldbekerticket voor knokkende Bergsma

Patrick Roest heeft net als vorig jaar drie afstanden gewonnen bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf. Na winst op de 5.000 en 1.500 meter, was de 27-jarige Lekkerkerker ook op de 10.000 meter de sterkste. Hij klokte 12.49,89, tien seconden sneller dan nummer twee Jorrit Bergsma. 'Dit is een lekker begin. Ik hou hier wel heel veel zelfvertrouwen aan over', vertelt Roest, die naar eigen zeggen op een veilige manier gereden heeft dit toernooi.

' Naast Roest en Bergsma, plaatsten ook Kars Jansman (13.00,66), Beau Snellink (13.01,30) en Marwin Talsma (13.02,80) zich voor de wereldbeker. Zo werkt het World Cup-kwalificatietoernooi Bij het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT) in Thialf wordt dit weekeinde gestreden om startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. Op alle individuele afstanden plaatsen de vijf snelste schaatsers zich voor de World Cups.

