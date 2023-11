Roest heerst ook op 10 kilometer, Bergsma herpakt zich na mislukte 5.000 meter

Roest won in een tijd van 12.49,90. Het was voor de schaatser van Team Reggeborgh zijn derde zege van het weekend. Eerder reed hij in Thialf naar de winst op de 1.500 en 5.000 meter. Bergsma vocht zich naar de tweede plaats op de 10 kilometer. De olympisch kampioen van 2014 kwam na een knappe versnelling in de slotfase uit op een tijd van 12.59,68.

Vrijdag werd Bergsma slechts tiende op de 5.000 meter. Daardoor greep de schaatser van Jumbo-Visma voor het eerst sinds 2010 naast een World Cup-ticket op deze afstand. Naast Roest en Bergsma plaatsten Kars Jansman, Beau Snellink en Marwin Talsma zich voor de wereldbeker in Stavanger (1-3 december). De 10 kilometer staat dit World Cup-seizoen alleen in Noorwegen op het programma.

