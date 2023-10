Roefs debuteert in voorselectie Jong Oranje na veelbelovende start bij NEC

Doelman Robin Roefs is de enige nieuwe naam bij de Nederlandse beloften, die volgende maand in de EK-kwalificatiereeks aantreden tegen Gibraltar en Zweden.Roefs, die zeven keer speelde voor Oranje Onder-19, wordt beloond voor zijn succesvolle eerste wedstrijden in het eerste van NEC. De twintigjarige keeper verving Jasper Cillessen in de wedstrijd tegen FC Utrecht nadat de routinierTegen Almere passeerde trainer Rogier Meijer Cillessen nog en dus mocht Roefs opnieuw starten.

Komende zondag tegen AZ moet Roefs het echter weer doen met een plek op de bank, maar het talent heeft in ieder geval zijn visitekaartje afgegeven.NEC levert net als Ajax en AZ vier spelers voor de voorselectie van Jong Oranje. Naast Roefs zitten ook ploeggenoten Youri Baas, Dirk Proper en Sontje Hansen bij de groep. Ryan Gravenberch, die zich eerder tot teleurstelling van Reiziger

