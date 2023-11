Roden blijft foutloos in 2I, ook winst achtervolgers Rolder Boys en GOMOS

VOETBAL - Op eigen gras maakte Roden er voor rust twee en in de tweede helft drie. Spits Robin van der Tuin scoorde met de Groningers op bezoek doelpunt zeven en acht van het seizoen. Met alle twaalf de punten blijft de ploeg van Paul Raveneau bovenaan. Runner-up Rolder Boys heeft na vijf speelrondes twee punten minder. 4-1 tegen Helpman In eigen huis kwam de ploeg van trainer/coach Rick Slor tegen Helpman terug van 0-1.

Al duurde het me te lang voor we het duel beslisten.' 'De tweede plaats in de competitie is mooi', besluit Slor. 'We willen meedoen in de top. Al wordt het verslaan van Roden nog een hele klus.' Siegers en De Vries GOMOS, net als Roden op tien punten, maakt de top-3 van 2I compleet. De uitwedstrijd met Stadskanaal kwam laat op gang. In minuut zeventig opende goalgetter Jannes Siegers namens GOMOS de score.

Baas: Bellingham bezorgt Real in blessuretijd winst tegen Barça en juicht typischDertien wedstrijden voor Real Madrid, dertien goals. Twee treffers in El Clásico, waaronder de winnende in de blessuretijd: de cijfers van Jude Bellingham bij Real Madrid zijn simpelweg ongelofelijk. Kijk en geniet van de beelden van Bellinghams winnende treffer. Lees verder ⮕

Baas: Bellingham bezorgt in blessuretijd de winst tegen Barça en juicht typischDertien wedstrijden voor Real Madrid, dertien goals. Twee treffers in El Clásico, waaronder de winnende in de blessuretijd: de cijfers van Jude Bellingham bij Real Madrid zijn simpelweg ongelofelijk. Kijk en geniet van de beelden van Bellinghams winnende treffer. Lees verder ⮕

Blinds Girona in blessuretijd naar winst op Celta en terug aan kop in SpanjeYangel Herrera maakt in de 91ste minuut het winnende doelpunt: 1-0. Daarmee neemt Girona in ieder geval voor even de koppositie in La Liga over van Real Madrid. Lees verder ⮕

Gian van Veen naar de kwartfinale na winst op Daryl GurneyBekijk hier de samenvatting: Gian van Veen - Daryl Gurney. Lees verder ⮕

Blinds Girona in blessuretijd naar winst op Celta en terug aan kop in SpanjeYangel Herrera maakt in de 91ste minuut het winnende doelpunt: 1-0. Daarmee neemt Girona in ieder geval voor even de koppositie in La Liga over van Real Madrid. Lees verder ⮕

Leerdam en Schouten direct in topvorm met winst op hun favoriete afstandJutta Leerdam (1.000 meter) en Irene Schouten (5.000 meter) laten al bij het eerste schaatstoernooi van het seizoen, het World Cup-kwalificatietoernooi, zien in topvorm te zijn. Lees verder ⮕