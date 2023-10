Roda JC verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie af

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0.

Al na vijf minuten spelen kwam Telstar in een ondertal te staan. Basisdebutant Danny Bakker vloerde als laatste man de anders doorgebroken Joshua Zimmermann en kon meteen inrukken. Het was dankzij de zeer indrukwekkend keepende Joey Houweling dat de thuisploeg met de overwinning van het veld afliep. Zo had de sluitpost met de voeten een antwoord op een harde poging van Delano Ladan en werkte hij kort voor rust een inzet van Ilango Pata van dichtbij op fabelachtige wijze over het doel.

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Bosz stuurt Babadi in weekend van Ajax-thuis tijdelijk naar Jong PSVIsaac Babadi maakt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen minuten voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Peter Bosz heeft besloten om het achttienjarige toptalent voor nu speeltijd op te laten doen bij het beloftenteam. Dat heeft overigens niets te maken met de voortkabbelende contractonderhandelingen, aldus het Eindhovens Dagblad. Lees verder ⮕