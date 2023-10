Roda JC behoudt koppositie, Willem ll hijgt in de nek, spektakel bij ADO

te behouden. In eigen huis werd Jong Ajax verslagen. Willem ll versloeg op zijn beurt Jong PSV en blijft de Limburgers daarmee in de nek hijgen. Spektakel was er bij ADO Den Haag - VVV-Venlo, waar vier keer werd gescoord.Koploper Roda kon zich tegen Jong Ajax eigenlijk niks anders permitteren dan een overwinning. Het beloftenelftal uit Amsterdam bungelt immers onderaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Spits Henk Veerman bracht ADO op gelijke hoogte, waarna Joel Ideho elf minuten later voor de 2-1 zorgde. De ploeg van trainer Darije Kalezic leek de drie punten bij te kunnen schrijven, maar daar dacht VVV'er Levi Smans anders over. Hij zorgde in de 88e minuut voor het slotakkoord: 2-2.Willem ll kon zich geen puntverlies veroorloven tegen Jong PSV. Daarmee zou koploper Roda JC uitlopen.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Roda en Willem II nemen afstand, Telstar wint ondanks rode kaart na vijf minutenLees meer Lees verder ⮕

Roda JC verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie afRoda JC Kerkrade behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een 2-1 overwinning op Jong Ajax in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Nummer twee Willem II, dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0. Lees verder ⮕

Roda JC verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie afRoda JC Kerkrade behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een 2-1 overwinning op Jong Ajax in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Nummer twee Willem II, dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0. Lees verder ⮕

Liveblog: FC Emmen vroeg op achterstand tegen Jong AZ; Konings eraf met blessureTussenstand FC Emmen - Jong AZ: 0-1 De goal van Jong AZ is gemaakt door Addai Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

ADO Den Haag raakt aansluiting met koplopers kwijt door late goal van VVVADO Den Haag is vrijdag de aansluiting met de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie enigszins verloren. De ploeg van trainer Darije Kalezic knokte zich tegen VVV-Venlo knap terug van een achterstand en leek zelfs te gaan winnen, maar moest vlak voor tijd een 2-2 gelijkmaker van Levi Smans slikken. Lees verder ⮕

Live: ADO Den Haag - VVV-Venlo, Vrijdag 27 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van ADO Den Haag tegen VVV-Venlo (Eerste Divisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕