Roda en Willem II nemen afstand, Telstar wint ondanks rode kaart na vijf minuten

ADO Den Haag verspeelde punten tegen VVV-Venlo, terwijl Telstar met tien man een knappe zege boekte.Koploper Roda JC zag een doelpunt van Walid Ould-Chikh nog afgekeurd worden, maar kwam na een kwartier alsnog op voorsprong tegen hekkensluiter Jong Ajax. De Amsterdammers, voor het eerst onder leiding van Yuri Rose, zagen Enrique Peña Zauner scoren. De bezoekers bleven wel in de wedstrijd en maakten voor de rust nog gelijk.

Genoeg voor de zege was het echter niet, want Levi Smans zorgde in de slotfase voor de 2-2 van VVV.Jong AZ ging na twee keer een 3-0 zege voor de derde overwinning op rij en dankzij Jayden Addai was de kans daarop een stuk groter. De in vorm zijnde aanvaller opende na tien minuten de score. Helaas voor hem maakte Emmen later gelijk. De ploeg uit Drenthe had na de 0-1 de overhand en kwam dankzij Jari Vlak op 1-1.

Vier Telstar-spelers weigeren regenboogshirt te dragen in Eerste Divisie-duelTelstar-spelers Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen weigeren vrijdag tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel met TOP Oss in regenboogshirts te spelen. Algemeen directeur Leon Annokkee zegt de keuze van de spelers te respecteren. Lees verder ⮕

