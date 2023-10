Roda en Willem II nemen afstand, FC Dordrecht dendert door

ADO Den Haag verspeelde punten tegen VVV-Venlo, terwijl Telstar met tien man een knappe zege boekte.Koploper Roda JC zag een doelpunt van Walid Ould-Chikh nog afgekeurd worden, maar kwam na een kwartier alsnog op voorsprong tegen hekkensluiter Jong Ajax. De Amsterdammers, voor het eerst onder leiding van Yuri Rose, zagen Enrique Peña Zauner scoren. De bezoekers bleven wel in de wedstrijd en maakten voor de rust nog gelijk.

Vlak maakte zijn tweede goal van de avond en bezorgde Emmen zo een late zege.FC Dordrecht dendert door en versloeg ook FC Den Bosch. De ploeg van Michele Santoni verloor voor het laatst op 18 augustus en opende tegen Den Bosch al vroeg de score dankzij Rene Kriwak. Adrian Segecic zorgde na een kwartier voor 2-0. De bezoekers deden nog iets terug via Luke Mbete, maar Dordt herstelde de marge al snel weer toen Segecic zijn tweede goal van de avond maakte.

Geen treinen tussen Breda en Dordrecht tot zeker halverwege de middagTussen Breda en Dordrecht rijden er donderdag een groot deel van de dag geen treinen door een kapotte bovenleiding bij Lage Zwaluwe. Dat meldt de NS. Lees verder ⮕

