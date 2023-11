Robert Mühren: 'Het was niet gezellig in de kleedkamer na gelijkspel tegen NEC'

Was het na de knotsgekke slotfase tegen NEC (3-3) 'niet gezellig', zegt Robert Mühren met gevoel voor understatement. Over en weer vlogen de spelers elkaar in de haren.. Hij gaf de eerste tegengoal weg en veroorzaakte in de blessuretijd een penalty. De sfeer in de kleedkamer lag volgens Mühren onder het nulpunt.."Veel irritatie, wat opstootjes... Er gaan zo veel dingen fout. De één zegt wat tegen de ander en daar wordt dan weer op gereageerd.

Iedereen is zo teleurgesteld en boos dat we deze niet gewonnen hebben."Mühren noemt het 'shit'."Elkaar de waarheid vertellen, dat moet af en toe ook gebeuren. Maar het moet wel op een normale manier."Vide

:

NOS: Snoekduikje Mühren brengt Volendam terug tegen NEC • Fortuna blijft moeilijk scorenVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Snoekduikje Mühren brengt Volendam naast NEC • Fortuna scoort niet, Zwolle welVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Snoekduik Mühren brengt Volendam naast tiental NEC • Fortuna scoort niet, Zwolle welVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Snoekduik Mühren brengt Volendam naast tiental NEC • Fortuna scoort niet, Zwolle welVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

NPORADİO1: NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

Bron: NPORadio1 | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: LIVE: flink gewijzigd NEC neemt het op tegen FC VolendamNEC neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen FC Volendam. Trainer Rogier Meijer voert de nodige wijzigingen door in de opstelling van de Nijmegenaren. In de live-omgeving van VoetbalPrimeur mis je niets van de wedstrijd.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »