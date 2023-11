Robbie Williams:'Girl- en boybands geven mentale problemen'

stelt Robbie dat Take That goed laat zien wat er gebeurt als jonge mensen bij een groep komen en succesvoller worden dan verwacht. Al zijn bandmaten kregen op een zeker moment last van problemen."Gaz (Gary Barlow) had boulimia en pleinvrees, Howard overwoog zelfmoord te plegen. Dan heb je Mark, die in de afkickkliniek terechtkwam. Jason, die gewoon is verdwenen. En dan heb je mij nog", zegt Williams."Dat zijn vijf van de vijf.

Dries Roelvink (64) staat over ruim een week samen met zijn liveband voor de tweede keer in zijn leven in een…Kim Kardashian maakt tongen los met nieuwe bh-lijn met neptepels

Robbie Williams: girl- en boybands geven mentale problemenVolgens Robbie Williams is het onmogelijk om lid te worden van een boyband of vrouwengroep zonder last te krijgen van mentale gezondheidsproblemen. De zanger, die aanvankelijk beroemd werd als lid van de groep Take That, vindt dat zijn oude boyband daar een perfect voorbeeld van is. Lees verder ⮕

Renstal Williams krabbelt op: 'Mooi als Verstappen over paar jaar voor ons wil rijden'Vorig jaar bungelde de iconische renstal nog onderaan; nu staan ze zevende. De Britse teamleider James Vowles broedt al op de volgende sprong voorwaarts. Lees verder ⮕

Renstal Williams krabbelt op: 'Mooi als Verstappen over paar jaar voor ons wil rijden'Vorig jaar bungelde de iconische renstal nog onderaan; nu staan ze zevende. De Britse teamleider James Vowles broedt al op de volgende sprong voorwaarts. Lees verder ⮕

Echtscheidingsadvocaat doodgeschoten voor haar kantoor in BelgiëEen advocaat is zaterdag doodgeschoten voor haar kantoor in het Belgische Sint-Lievens-Houtem. Volgens Belgische media is de schutter nog op de vlucht. Lees verder ⮕

Politiek ziet weer brood in gemeenschapszin: 'Maar ze moeten niet in de weg lopen'De maatschappelijke behoefte aan gemeenschapszin neemt toe, zegt filosoof Gabriël van den Brink. Volgens hem is dat een reactie op jaren van neoliberalisme. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overledenDe bekende acteur werd volgens meerdere bronnen dood gevonden bij zijn huis in Los Angeles. Perry was 54 jaar. Lees verder ⮕