Robbie Williams 25 kilo afgevallen met hulp van medicijn: 'Net een kerstwonder'

Robbie Williams is meer dan 25 kilo afgevallen met behulp van medicijnen. "Babe, ik slik Ozempic", zegt de 49-jarige Britse zanger in een interview met 'The Times'. "Nou ja, zoiets als Ozempic. Het is net een kerstwonder." Ozempic is een medicijn voor diabetespatiënten, maar wordt de laatste tijd veel gebruikt als afslankmiddel. Daar is het middel niet voor goedgekeurd en gezondheidsdiensten raden het dan ook af.

Zo gelooft ze niet dat mensen dik én gelukkig kunnen zijn, hebben ze er volgens haar zelf voor gekozen om veel aan te komen, want"niemand dwingt ze om eten in hun gezicht te stoppen" en vindt ze dat ze alleen maar een excuus willen."Wat dikke mensen nodig hebben is een schop onder hun kont."Robbie die naast de medicijnen ook zijn dieet heeft aangepast, komt op 8 november met een nieuwe Netflix-documentaire.

