Rob Kemps reageert op imagoschade sinds hij nieuwe vlam heeft: 'Schijnt er bij te horen'

"En ja, kijk, ik heb geleerd dat wát je ook zegt, dat het toch nooit goed is", gaat Rob verder."Dus ik kan nu alleen maar zeggen dat ik het prima vind wat iedereen vindt of zegt."

Met zijn ex-partner Miriam heeft Rob een zoontje en een dochter. Sindsdien hij met Stéphanie is deelt hij de ene na de andere verliefde foto met haar. Volgens Rob Goossens heeft de presentator daarmee zelf voor zijn imagoschade gezorgd. Zijn carrière zou momenteel 'in de greppel' liggen, meent de entertainmentdeskundige:Rob Kemps voor het eerst op rode loper met nieuwe vriendin

Rob Kemps (38) verscheen vrijdag voor het eerst op de rode loper met zijn vriendin Stephanie Klaver. Het stel was…Rob Kemps (37) en zijn nieuwe vriendin Stephanie Klaver vieren momenteel de liefde in de stad waar dat het beste kan:…Of je het nou leuk vindt of niet, we weten allemaal dat influencers veel invloed hebben op allerlei dingen. Ze drukken…Anna Speller (39) en haar partner Jess zijn vorige week weer ouders geworden.

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

NOS: Aantal vakbondsleden blijft dalen, het zijn er nog ruim 1,4 miljoenSinds 2012 daalt het aantal vakbondsleden, zegt het CBS.

NOS: Beelden bij museum Beelden Aan Zee in Scheveningen besmeurd met rode vloeistofHet is onbekend wie er achter het besmeuren zit.

RTLBOULEVARD: First dates op zoek naar single-mannen: 'Jullie blijven achter'Het restaurant van 'First Dates' heeft haar deuren geopend voor een nieuw seizoen en inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. Het lijkt er echter op dat het meer vrouwen dan mannen zijn die hun poging wagen om hun wederhelft te vinden. Het team van het datingprogramma doet nu een poging om ook mannen aan de haak te slaan.

RTLBOULEVARD: Koning Charles bespreekt in Kenia 'pijnlijk' koloniaal verleden: maar maakt geen volledige excusesDe Britse koning Charles (74) heeft tijdens de eerste dag van het vierdaagse staatsbezoek dat hij en zijn vrouw Camilla (75) aan Kenia brengen gesproken over het koloniale verleden van zijn land, dat invloed heeft gehad op Kenia. De monarch noemde de daden uit het verleden 'weerzinwekkend'. Maar echte excuses maakte hij niet voor het verleden.

