Rob Goossens in tranen tijdens De Verraders door gemis dochtertje: 'Hele avond lopen janken'

Fans van Ferry Bouman kunnen hun worstenbroodjes vast gaan opwarmen in de oven, want het is bijna zo ver. Vanaf vrijdag…

RTLBOULEVARD: De BLVD Podcast #45: Rob brak tijdens De Verraders maar niet door het spel en Britney Spears als tweederangsburger behandeldGroot in het nieuws is deze week het plotselinge overlijden van acteur Matthew Perry. Bridget, Eric en Rob vertellen wat 'Friends' niet alleen voor hen maar ook voor de fans wereldwijd betekent. Matthijs van Nieuwkerk en Anouk halen ook de headlines en niet vanwege haar nieuwe album, maar vooral het opvallende interview.

RTLBOULEVARD: Rob Kemps reageert op imagoschade sinds hij nieuwe vlam heeft: 'Schijnt er bij te horen'Het imago van Rob Kemps (38) is niet meer wat het geweest is, sinds de Snollebollekes-zanger een relatie heeft met danseres Stéphanie Klaver. Mensen vinden het 'respectloos' en 'niet netjes' dat hij zijn vrouw en kinderen heeft verlaten voor een ander en dan ook nog eens zo zijn nieuwe vriendin etaleert op social media.

RTLBOULEVARD: Rob Kemps en nieuwe vriendin op liefdesvakantie in ParijsRob Kemps (37) en zijn nieuwe vriendin Stephanie Klaver vieren momenteel de liefde in de stad waar dat het beste kan: Parijs. Op haar afgesloten Instagram-profiel deelt Stephanie de nodige beelden van de liefdestrip.

RTLBOULEVARD: Man Chantal Janzen lijdt aan de mannengriep: 'Denkt dat hij er iets aan overhoudt'Als Chantal Janzen (44) de griep te pakken heeft en moet werken, neemt ze de 'hele huisapotheek aan spullen' mee naar een draaidag. Bij haar man gaat het er iets dramatischer aan toe. In '&C' vertelt ze over het fenomeen mannengriep.

OMROEPBRABANT: Herfststorm Ciarán komt eraan en dit gaan we daar in Brabant van merkenStorm Ciarán raast richting Europa. Maar voor het zover is krijgen we woensdag nog een hele zachte herfstdag met tempraturen van 16 graden. Volgens Weerplaza gaat de herfststorm vooral in Frankrijk en Engeland voor problemen zorgen. In Brabant wordt het donderdag behoorlijk onstuimig en verder krijgen we 'typisch herfstweer'.

VOETBALZONENL: Journalist loopt leeg over Ballon d'Or-winst Messi; Ronaldo reageert met emojiSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over.

