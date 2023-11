RKC verliest van veel beter Sparta: 2

29-10-2023 14:19:00 / Bron: omroepbrabant

RKC heeft in Rotterdam met 2-0 verloren van Sparta. Ondanks een rode kaart in de tweede helft wist het nauwelijks gevaar te stichten. De ploeg van coach Henk Fräser zakt daarmee naar de dertiende plaats in de Eredivisie.