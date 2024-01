Rijkswaterstaat waarschuwt voor harde windstoten op de weg

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die woensdag de weg opgaan om goed uit te kijken. Het verkeer kan ernstige hinder ondervinden van harde windstoten onderweg. Het advies luidt om je rijstijl aan de omstandigheden aan te passen. Enkele tips van Rijkswaterstaat:Houd rekening met (krachtige) windstoten. Door een windvlaag kan jouw auto, maar ook een ander voertuig, naar een andere rijstrook worden gedrukt. Door windstoten kan er van alles op de weg waaien.

Wees hier bedacht op, en ook op plotselinge remacties of uitwijkmanoeuvres van je voorligger. Voertuigen met (lege) aanhanger, vrachtwagens zonder lading, caravans en motorrijders zijn extra kwetsbaar bij harde wind. Het kan verstandig zijn de reis uit te stelle





