Rijk investeert miljoenen voor kansengelijkheid in Zuid- en Oost-Drenthe

Naast de 'Drentse' Regio Deal worden vandaag nog veertien van deze deals afgetrapt met als doel de leefomstandigheden te verbeteren. 'Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio's goed gaat', motiveert minister Hugo de Jonge (CDA). Het kabinet trekt voor de nieuwe Regio Deals 284 miljoen euro uit. Tweede Regio Deal binnen een jaar Begin dit jaar werd Zuid- en Oost-Drenthe ook meegenomen in de rits Regio Deals die werd uitgeschreven.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Russen zitten al een jaar lang vast op luchthaven Zuid-KoreaHet had zomaar een fragment uit de bekende film The Terminal zijn, waarin Tom Hanks lange tijd op een luchthaven moet leven: op de grootste luchthaven van Zuid-Korea zijn drie Russen gestrand. En nu vraagt de mensenrechtencommissie in Zuid-Korea aandacht voor hun lot, vertelt correspondent Ifang Bremer in Bureau Buitenland.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Heldenonthaal Zuid-Afrikaanse rugbyers na wereldtitel: nationale feestdag in verschietDe Zuid-Afrikaanse rugbyers hebben een heldenonthaal gekregen na terugkeer uit Frankrijk, waar zaterdag voor de vierde keer de wereldtitel werd gewonnen.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Heldenonthaal Zuid-Afrikaanse rugbyers na wereldtitel: nationale feestdag in verschietDe Zuid-Afrikaanse rugbyers hebben een heldenonthaal gekregen na terugkeer uit Frankrijk, waar zaterdag voor de vierde keer de wereldtitel werd gewonnen.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Buitenland Uitgelicht: Zuid-KoreaVandaag reizen we af naar Zuid-Korea, waar een aantal Russen al lange tijd op een luchthaven moeten leven. Daarover correspondent Ifang Bremer.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Noordenveld voegt zich in 2025 als laatste in rijtje van 'Culturele gemeente van Drenthe'Momenteel is De Wolden, die het stokje overnam van Coevorden, als voorlaatste gemeente aan de beurt. Met het programma 'Wiede Wold' geeft het invulling aan het culturele jaar.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: UWV verwacht volgend jaar banenkrimp in DrentheIn de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕