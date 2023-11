Rico Verhoeven zondert zich in villa af voor gevecht: 'PlayStation gaat mee'

"Al videobellen we af en toe wel", zegt Verhoeven tegen NU.nl."Maar ik merk dat ik thuis in de aanloop naar een gevecht langzaamaan wat kortaf word. Dan kan ik een beetje stekelig zijn, soms een snauw geven die helemaal niet terecht is. Het is dan beter om even de rust op te zoeken."

"Het is lekker om even in een andere omgeving te zijn met alleen het team. Iedereen laat elkaar lekker met rust. Soms hebben we het over wedstrijden, dat soort dingen. Er heerst een heel fijne dynamiek. Ik heb in de villa letterlijk alles wat nodig is. Een sauna, alles erop en eraan. En het is dicht bij de hei en het bos, waar we lekker kunnen ontspannen.

Normaal gesproken ligt Verhoeven op tijd in bed en is hij vóór 7.00 uur alweer wakker. Maar op de onbekende locatie, waar hij sinds maandag verblijft, is het anders. Daar gaat Verhoeven wat later naar bed dan normaal en staat hij 'pas' rond 8.30 uur op.

"Daarin loopt hij een eind voor. Hij is lekker actief geweest", zegt Verhoeven."Of ik bang ben om ritme te missen? We gaan het zien. Ik heb er vreselijk veel tijd in gestopt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn."Koffietijd

