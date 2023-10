Rick wilde paaldansen met hand in het gips, maar breekt nu ook zijn voet

En dat terwijl hij al mee zou doen met een hand in het gips.Het ging mis tijdens het testen van de palen. Rick gleed tijdens de voorbereidingen uit en kwam met zijn voet tegen een paal terecht. Nu zit niet alleen zijn hand in het gips, maar ook zijn voet."Ik vind het echt balen en klote voor Timo", reageert hij. Na de glijpartij moest de paaldanser naar het ziekenhuis in Polen."Gelukkig had ik een tolk bij me.

Rick brak zijn hand al een paar weken voor het WK. Maar dat hield hem niet tegen. Hij oefende wat extra en klom met zijn gipshand zo weer de paal in. De mannen zouden dit weekend deelnemen in de categorie voor duo's. Ze zouden daarbij samen in de paal klimmen en zelfs salto's van elkaars rug maken. Dat zit er nu helaas niet meer in."Nu gaan we trainen voor het volgende WK", zegt Rick.

De hoop is nu gevestigd op andere paaldansers uit onze provincie. Er doen nog 29 Nederlanders mee, waarvan bijna de helft uit Brabant komt. In totaal doen dit jaar meer dan vijfhonderd atleten mee uit veertig landen. Het toernooi is van 25 tot 29 oktober. headtopics.com

