Rentree maakt indruk op Miedema: 'Nog nooit meegemaakt in Nederland'

'Het is heel speciaal om hier weer op het veld te staan. Ik heb hier tien maanden keihard voor gewerkt', zei Miedema na haar rentree. De topscorer aller tijden scheurde in december haar kruisband en miste daardoor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Na een zware revalidatie van tien maanden maakte Miedema zondag al haar rentree bij Arsenal. Vrijdag volgden de eerste minuten in het oranjeshirt. 'Het was heel mooi. Thuis, in een uitverkocht stadion.

Miedema stond vlak voor haar rentree bij Oranje met zenuwen aan de zijlijn. 'Die adrenaline en het uitkijken naar een wedstrijd mis je als je weg bent. Op het moment dat je erin komt ben ik normaal heel stoïcijns en gefocust op de wedstrijd, maar vandaag wilde ik alles voelen.' Het publiek ging uit zijn dak toen Miedema in het veld kwam. 'Dit heb ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Dat hoop ik ook nooit meer te doen', zei Miedema met een knipoog.

