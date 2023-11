René le Blanc: 'Heb driejarenplan voor doorbraak in Duitsland'

Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee.…

RTLBOULEVARD: René le Blanc heeft driejarenplan voor Duitse doorbraakRené le Blanc maakt werk van zijn plan om Duitsland te veroveren. De volkszanger heeft zijn eerste Duitstalige single uitgebracht en die wordt volgens hem goed opgepakt. 'Het gaat echt de goede kant op', zegt hij woensdag in De Telegraaf.

OMROEPBRABANT: Willy en René optimistisch over Ajax: 'Verder zakken kunnen ze niet'Een dag na PSV-Ajax krijg je de lach niet van het gezicht van de gebroeders Van de Kerkhof. De twee clubiconen zagen hun PSV dankzij een uitstekende tweede helft over Ajax heen lopen. Da Amsterdammers zakten daardoor naar een ongekende laatste plaats. 'Humberto Tan zat bij ons in de lounge en die had het even opgezocht', vertelt Willy.

RTLBOULEVARD: René Moerland vertrekt als hoofdredacteur NRCRené Moerland vertrekt begin 2024 als hoofdredacteur bij NRC, meldt de krant dinsdag op de website. Moerland gaat aan de slag als uitgever van de Europese nieuwsdienst Euractiv. NRC en Euractiv zijn beide onderdeel van het Belgische uitgeefbedrijf Mediahuis. 'Ik weet dat ik er spijt van ga krijgen als ik deze stap niet zet', aldus Moerland.

VOETBALPRIMEUR: Noppert dankbaar: 'Slecht dat ik geen contact meer met hem heb gezocht'Andries Noppert is Louis van Gaal nog altijd dankbaar voor de kansen die hij gekregen heeft bij het Nederlands elftal. De sc Heerenveen-doelman werd eind 2022 gebombardeerd tot eerste keeper op het WK in Qatar.

VOETBALPRIMEUR: Ajax-fans helemaal klaar met twee spelers: 'Heb ik nog nooit gezien'Twee Ajax-spelers zijn zondag finaal door het ijs gezakt in Eindhoven, luidt het oordeel van verschillende Ajax-fans maandag. 'Het lijkt soms wel amateurvoetbal', klinkt het daags na de 5-2 nederlaag bij PSV.

VOETBALPRIMEUR: Nieuwe assistent-trainer Ajax voorgesteld: 'Ik heb veel vertrouwen in hem'John van 't Schip geeft hoog op van Michael Valkanis, de nieuwe assistent-trainer van Ajax. De interim-trainer van de Amsterdamse club werkte in Australië en bij PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland samen met de 49-jarige Australiër.

