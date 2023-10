Remo Slotegraaf en Lex Dijkstra blijven ver verwijderd van wereldbekertickets

SCHAATSEN - Remo Slotegraaf (21) uit Peize en Lex Dijkstra (28) uit Vries zijn er vanmiddag in Thialf niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden op de 5.000 meter. Daarvoor was een tijd in de top vijf nodig. Ook waren de tijden van beide Drenten niet genoeg om zich te plaatsen voor de 10.000 meter van zondag. Slotegraaf eindigde met een tijd van 6.25.44 op de dertiende plaats. Daarmee bleef hij dik twee seconden boven zijn persoonlijk record van 6.23.11.

Hij moest bijna twaalf seconden toegeven op z'n persoonlijke toptijd van 6.19.79. Ook Dijkstra wist tot drie kilometer z'n race aardig vlak te houden maar daarna liep het hard op. Morgen komen beide mannen nog in actie op de 1.500 meter. Wereldbekertickets De zege op de 5.000 meter in Thialf ging naar Patrick Roest. Hij kwam tot een eindtijd van 6.11.40 en hield daarmee de concurrentie ver achter zich. Ook liggen er wereldbekertickets klaar voor Chris Huizinga (6.16.

Kan Remo Slotegraaf vanavond z'n wereldbekerdebuut afdwingen?Vanavond vanaf vijf uur start hij op de 5.000 meter, zijn favoriete afstand. Lees verder ⮕

112-nieuws: politieauto hangt boven het water • trekpaard uit sloot geredIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: auto en vrachtwagen botsen op N69 • trekpaard uit sloot geredIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-liveblog: trekpaard Wietske uit sloot gered • auto tegen boomIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: vrachtwagens botsen op A16 • trekpaard Wietske uit sloot geredIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: fietser gewond • trekpaard Wietske uit sloot geredIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕