Reiziger was 'boos' toen Ajax voor Heitinga koos: 'Denk dat ik betere persoon was'

Michael Reiziger was teleurgesteld en boos toen duidelijk werd dat niet hij maar John Heitinga het stokje overnam van Alfred Schreuder bij. Presentatrice Fresia Cousiño Arias vertelt dat er na het ontslag van Schreuder een gesprek heeft plaatsgevonden waarbij Klaas-Jan Huntelaar, Heitinga en Reiziger aanwezig waren. Huntelaar en Heitinga zouden samen even zijn weggegaan, om elkaar onder vier ogen te spreken. Toen ze terugkwamen zou Huntelaar hebben gezegd: 'Hij (Heitinga, red.

Reiziger blikt vervolgens terug."Hoe het gegaan is, dat laat ik wel in het midden. Alleen er waren wat dingen. Het was niet duidelijk. Daar zaten we in die ochtend mee. Hoe gaan we het doen? Die duidelijkheid zocht je op dat moment." Het zorgde voor teleurstelling bij de voormalig rechtsback."Misschien ook boos natuurlijk, maar op een gegeven moment heb je wel van:. Dan moet je dat ook naast je schuiven en dan ga je door. Natuurlijk denk je van ja:.

