Reiziger legt uit waarom Gravenberch weer niet meegaat met Jong Oranje

De middenvelder is ondertussen bezig aan een sterke periode bij Liverpool.. Reiziger vond echter dat Gravenberch de verkeerde beslissing had genomen en vindt dat nog steeds.

'Ryan heeft een groot potentieel, dat is duidelijk', vertelde de trainer van Jong Oranje zondag bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. 'Hij heeft afgezegd en wij hebben een signaal afgegeven dat dat niet hoort. We zijn met hem in gesprek en dat gaat wel goed komen. Maar de interlandperiodes volgen nu vlak achter elkaar.'van Jong Oranje. 'Je wil ook een signaal afgeven dat het niet normaal is om af te zeggen voor een vertegenwoordigend elftal.

{"title":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","titleMobile":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","odd":"50.00","url":"https://b1.trickyrock.com/redirect. headtopics.com

Reiziger laat Gravenberch links liggen: Liverpool-speler weer niet bij Jong OranjeBondscoach Michael Reiziger heeft één debutant opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Robin Roefs, die vorige week de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen bij NEC, zit er voor het eerst bij. Ryan Gravenberch ontbreekt opnieuw. Lees verder ⮕

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen. Lees verder ⮕

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Gravenberch en Timber zouden niet misstaan in Oranje-selectie'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) nietMatthijs de Ligt en Justin Bijlow keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Lees verder ⮕

Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) nietMatthijs de Ligt en Justin Bijlow keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Lees verder ⮕