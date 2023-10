Reiziger laat Gravenberch links liggen: Liverpool-speler weer niet bij Jong Oranje

De middenvelder scoorde donderdag nog voor Liverpool in de Europa League, waarna Engelse media en manager Jürgen Klopp lyrisch waren. Daar lijkt Reiziger voorlopig ongevoelig voor, hoewel de keuzeheer eerder deze maand nog vertelde dat iedereen een tweede kans verdient. Gravenberch meldde zich in september, kort na zijn transfer naar The Reds, af voor Jong Oranje. Die beslissing werd hem niet in dank afgenomen.

Ook Ian Maatsen staat niet op de lijst die Reiziger heeft ingediend. Dat komt doordat de verdediger van Chelsea is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Roefs is er dus mogelijk wel bij. Hij kwam vorige week in het nieuws doordat hij bij NEC de voorkeur kreeg boven Cillessen. Tegen AZ zal hij echter weer op de bank plaatsnemen. Ajax en AZ zijn met elk vier spelers hofleverancier.Jong Oranje neemt het op tegen Gibraltar (thuis) en Zweden (uit) in de EK-kwalificatie.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen. Lees verder ⮕

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Gravenberch en Timber zouden niet misstaan in Oranje-selectie'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) nietMatthijs de Ligt en Justin Bijlow keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Lees verder ⮕

Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) nietMatthijs de Ligt en Justin Bijlow keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Lees verder ⮕

Roefs debuteert in voorselectie Jong Oranje na veelbelovende start bij NECLees meer Lees verder ⮕