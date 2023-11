Reiziger baalde van Ajax-keuze voor Heitinga: 'Denk dat ik betere persoon was'

De dag daarna werd bekend dat Heitinga het stokje over zou nemen. 'Hoe dat precies in zijn werk ging laat ik in het midden, maar over de beslissing was ik teleurgesteld', vertelde Reiziger zondag in het ESPN-programma. 'Ik denk dat ik de betere persoon was. En zo niet, leg het uit. Dat miste ik vooraf en daarna.'

Reiziger parkeerde zijn teleurstelling snel. 'De volgende wedstrijd stond alweer voor de deur, Excelsior-uit. Ik zei tegen John:"Vandaag ben ik boos, maar morgen sta ik er." Onder Heitinga toonde Ajax aanvankelijk beterschap, maar na een dramatisch seizoenslot grepen de Amsterdammers naast deelname aan de Champions League. Bovendien ging de KNVB-bekerfinale verloren na een strafschoppenserie tegen PSV.

Reiziger, die eerder voor de spelersgroep van Jong Ajax stond, fungeert thans als coach van Jong Oranje, waarmee hij op schema ligt voor deelname aan het EK 2025.

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen.

