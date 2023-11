Regenworm, haring en vliegenzwam in eerste Canon van de Nederlandse Natuur

Regenwormen, haring en de lindeboom zijn zomaar een paar typisch Nederlandse natuurverschijnselen. Vijftig van dit soort karakteristieke soorten planten en dieren staan in de eerste Canon van de Nederlandse natuur, die vandaag verschijnt. Natuurjournalist Dick de Vos besloot een aantal jaar geleden tot het schrijven van het boek.

'Het komt van fabrieken, zit in uitlaatgassen en daalt neer waar wij wonen.' De prikkelende plant overwoekert alles, maar is meer dan onkruid, zegt De Vos. Lang geleden werden er volgens hem doeken van gemaakt, en nog steeds kun je er pesto mee maken. 'En ook ecologisch is de brandnetel belangrijk, want vlinders leggen er hun eitjes in.' Een andere Nederlandse klassieker is de vliegenzwam: de bekende rode paddenstoel met witte stippen.

