Reddingswerkers zoeken naar overlevenden • 'Evacuatiebevel ziekenhuis Gaza'

Het Rode Kruis noemt de berichten over dat het Al-Quds-ziekenhuis in Gaza gebombardeerd zou gaan worden 'extreem zorgwekkend'. 'Hulpverleners en burgers en medische faciliteiten mogen nooit een doelwit zijn', zegt Rode Kruis-woordvoerder Bastiaan van Blokland in het NOS Radio 1 Journaal. Of het ziekenhuis echt geëvacueerd wordt durft Van Blokland niet te zeggen. 'De laatste update die ik heb gekregen is dat ze de mensen die hulp willen hebben, die hulp ook willen geven.

'Ik begrijp dat er langzamerhand weer contact mogelijk is, maar ik ga ervan uit dat het heel stabiel is. Gisteravond heeft een hulpverlener van de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza contact weten te leggen met collega's in Egypte met een paar spraakberichten. Die heeft toen iets kunnen vertellen over de situatie daar.' De hulpverlener zei dat er inmiddels iets gestructureerd gewerkt kan worden.

