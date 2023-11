Reddingswerkers zoeken naar overlevenden • 'Evacuatie-order ziekenhuis Gaza'

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.Netanyahu biedt excuses aan over opmerkingen falende veiligheidsdiensten

Woordvoerders van Netanyahu kwamen eerder deze ochtend met een verklaring om Netanyahu's inmiddels verwijderde bericht op X toe te lichten. Daarin ging het over de persconferentie waarin "ernstige beschuldigingen werden herhaald" dat de premier specifieke waarschuwingen over de oorlog had ontvangen. "Wat niet het geval was,", luidde de verklaring.

Een woordvoerder van het Israëlische leger beloofde dat met de intensivering van de aanvallen op Gaza ook de hulptoevoer zou toenemen. Dat zou volgens hem vanaf morgen te merken moeten zijn.Het Israëlische leger zegt dat zijn luchtmacht de afgelopen 24 uur meer dan 450 Hamas-doelen in de Gazastrook heeft aangevallen. Tot de doelwitten behoorden enkele hoofdkwartieren van de gewapende groep, observatieposten en anti-tank-lanceringsposities, aldus het leger. headtopics.com

"Het bereiken van het ziekenhuis is steeds moeilijker geworden", zei Mahmoud al-Sawah, die in het ziekenhuis schuilt, tegen AP. "Het lijkt erop dat ze het gebied willen afsnijden." Een andere inwoner van Gaza, Abdallah Sayed, beschrijft de Israëlische lucht- en landaanvallen van de afgelopen twee dagen als "de meest gewelddadige en intense" sinds het begin van de oorlog.

Inwoners van Gaza merkten de afgelopen uren al dat ze weer bereik hadden, en ook familieleden in het buitenland zeiden dat ze weer contact kregen, meldt Al Jazeera. "Iedereen kan zijn familie nu weer bereiken", zegt een Palestijn die in Finland woont en zijn moeder in Gaza weer aan de lijn kreeg. "Maar niemand weet hoe lang het zal duren. headtopics.com

'Evacuatie-order ziekenhuis Gaza' • Iran: Israël heeft rode lijn overschredenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Contact kwijt met hulpverleners in Gaza' • Israël opnieuw: verlaat noorden GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Beelden uit Gaza na bombardementen • Israël herhaalt: verlaat noorden GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕