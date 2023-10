Recordaankoop Cambuur uit selectie gezet na ruzie met Henk de Jong

zal de komende tijd niet in actie komen voor SC Cambuur. De buitenspeler zou ruzie hebben gehad met trainer Henk de Jong, zo meldt

De 27-jarige aanvaller is gestraft voor het conflict, maar technisch directeur Etiënne Reijnen wil verder nog niets loslaten over de situatie."Vrijdagochtend komen we er als club over uit en tot die tijd reageer ik niet", aldus Reijnen. Naar verluidt zal Van der Water zich bij de beloften van Cambuur voegen om mee te trainen, en er in de winter zal worden gekeken naar een mogelijke transfer.

Ook zaakwaarnemer Chiel Dekker laat zich niet uit over wat er gebeurd is, maar laat wel optekenen dat er geen winnaars zijn in het verhaal. Vorig seizoen tekende Van der Water voor de Friezen, waar hij als recordaankoop werd gehaald. Zijn contract loopt nog tot 2025.

