Recordaankoop Cambuur definitief uit selectie gezet, Friezen zoeken naar oplossing

Silvester van der Water speelt voorlopig definitief niet voor SC Cambuur. Henk de Jong, die onlangs terugkeerde als trainer in Leeuwarden, heeft de recordaankoop teruggezet naar de beloftenploeg. Donderdagavond maakteCambuur maakt op de eigen site bekend dat een 'verschil van inzicht' tussen Van der Water en De Jong de oorzaak is voor de verbanning van de buitenspeler, tevens de duurste aankoop ooit van de Friese club (550.00 euro).

. De aanvaller maakte in negen competitiewedstrijden al drie goals. Daarnaast leverde hij ook drie assists. Komende zondag zal hij dus ontbreken in de wedstrijdselectie, als FC Groningen op bezoek komt. Van der Water heeft bij Cambuur nog een contract tot medio 2025.

Nederland Headlines

