Rechtsbuiten geeft 'assist van de maand' in KKD-wedstrijd tegen VVV-Venlo

Jayden Addai van Jong AZ dingt mee naar 'assist van de maand'. In de KKD-wedstrijd tegen VVV-Venlo zet de rechtsbuiten teamgenoot Ricuenio Kewal met buitenkant links alleen voor het doel."Ai, ai, ai, wat een... Dit is gewoon 'de buitenkant van de maand'", klinkt het door Hans Kraay Jr. bij het zien van de beelden.

:

VOETBALPRİMEUR: KKD: Pijnlijke blunder luidt zege De Graafschap in, knotsgekke slotfase in VenloDe Graafschap heeft vrijdag het KKD-duel met NAC Breda gewonnen door een flinke blunder van NAC-doelman Roy Kortsmit. In de eerste helft werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd door een flinke lading vuurwerk uit het uitvak.

VOETBALPRİMEUR: Addai van Jong AZ geeft heerlijke assist: 'Ai, ai, ai, buitenkantje van de maand'Jayden Addai van Jong AZ dingt mee naar 'assist van de maand'. In de KKD-wedstrijd tegen VVV-Venlo zet de rechtsbuiten teamgenoot Ricuenio Kewal met buitenkant links alleen voor het doel.

VOETBALZONENL: In de bres voor Jong-ploegen in de KKD: ‘Hij is het perfecte voorbeeld’Voetbalminnend Nederland krijgt vaak hetzelfde menu voorgeschoteld: ‘de grote drie’ en respectievelijke bijgerechten. Daarom neemt Voetbalzone dit seizoen een Kijkje in de Keuken Kampioen Divisie. Met behulp van de archieven en een zorgvuldig geselecteerde clubexpert zetten we de minder belichte Nederlandse clubs in de spotlight.

VOETBALZONENL: Matig NAC gaat na bekerblamage ook onderuit in competitie; krankzinnig slot VVVNAC heeft wederom een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Vijverberg ging de ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel onderuit tegen De Graafschap: 1-0. Jong AZ en VVV-Venlo deelden de punten. In een duel gekenmerkt door een weergaloze assist van Jayden Addai en een krankzinnig slot bleven beide ploegen in evenwicht: 2-2.

