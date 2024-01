Rechtbank in Assen behandelt fatale steekpartij in jeugdzorginstelling Yorneo

De eerste grote zaak die de rechtbank in Assen in het jaar 2024 behandelt, staat bekend als de Yorneozaak. Twee jongemannen van 17 en 20 jaar oud staan terecht voor een fatale steekpartij in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen. Het is precies een jaar geleden dat de twee in de instelling een kluis wilden roven en daarbij een 26-jarige medewerksters doodstak. De jongste verbleef op dat moment in de instelling.

De twee werden kort na het steekincident opgepakt en later ook drie andere leeftijdsgenoten. De vijf vormden een jeugdbende in Emmen. Naast het dodelijke incident in de instelling worden de vijf ook verdacht van andere gewelddadige diefstallen en afpersingen die in verschillende samenstelling zijn gepleegd. Waaronder een overval op de McDonalds in Emmen, waarbij een schot werd gelost. Vanaf 22 januari trekt de rechtbank in Assen acht dagen uit voor de behandeling van deze zaa





