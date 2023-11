Real Madrid ontkent onderhandelingen met Kylian Mbappé

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen. Real Madrid ontkent zaterdag in een Comunicado Oficial dat er in de afgelopen periode is onderhandeld met het management van Kylian Mbappé over een transfer.

:

VOETBALZONENL: Real Madrid komt in zoektocht naar verdedigende versterking uit bij BayernReal Madrid is in gesprek met de zaakwaarnemer van Alphonso Davies, zo maakt het doorgaans betrouwbare AS zondagmiddag bekend. De linksachter van Bayern München ligt tot medio 2025 vast in Zuid-Duitsland, maar wil zijn contract voralsnog niet verlengen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Real Madrid komt in zoektocht naar verdedigende versterking uit bij BayernReal Madrid is in gesprek met de zaakwaarnemer van Alphonso Davies, zo maakt het doorgaans betrouwbare AS zondagmiddag bekend. De linksachter van Bayern München ligt tot medio 2025 vast in Zuid-Duitsland, maar wil zijn contract voralsnog niet verlengen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Real Madrid opent gesprekken met gedroomde verdediger van 50 miljoen euroReal Madrid is in gesprek met de zaakwaarnemer van Alphonso Davies, zo maakt het doorgaans betrouwbare AS zondagmiddag bekend. De linksachter van Bayern München ligt tot medio 2025 vast in Zuid-Duitsland, maar wil zijn contract voralsnog niet verlengen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Real Madrid opent gesprekken met gedroomde verdediger van 50 miljoen euroReal Madrid is in gesprek met de zaakwaarnemer van Alphonso Davies, zo maakt het doorgaans betrouwbare AS zondagmiddag bekend. De linksachter van Bayern München ligt tot medio 2025 vast in Zuid-Duitsland, maar wil zijn contract voralsnog niet verlengen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Real Madrid in gesprek met zaakwaarnemer van Alphonso DaviesReal Madrid is in gesprek met de zaakwaarnemer van Alphonso Davies, zo maakt het doorgaans betrouwbare AS zondagmiddag bekend.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Real Madrid kan zege op Barcelona in stadsderby geen goed vervolg gevenReal Madrid heeft zondagavond twee dure punten verspeeld in de strijd om de titel in LaLiga. De sterrenploeg van Carlo Ancelotti slaagde er ondanks voldoende kansen niet in om een geldig doelpunt op het scorebord te zetten in de stadsderby tegen Rayo Vallecano, dat de 0-0 uitslag viert als een overwinning.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »