Real Madrid mag geen shirts verkopen met namen van Mbappé en Haaland

Mbappé en Haaland staan niet onder contract bij Real, dus heeft de club het recht niet om artikelen met hun naam te verkopen.

Mbappé en Haaland, de grote sterren van respectievelijk Paris Saint-Germain en Manchester City, worden daarentegen wel in verband gebracht met een overstap naarEen transfer van Mbappé naar de Spaanse hoofdstad ligt elke transferperiode op de loer en Haaland wordt genoemd als de gedroomde opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrokkenMbappé en Haaland zijn echter (nog) geen spelers van Real, dus mag de club geen shirts verkopen met hun namen achterop. De presentatoren van het radioprogramma denken wel dat kinderen die toevallig Mbappé heten, het shirt wel met die naam bedrukt kunnen krijge





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Real Madrid verijdelt wondertje in het Olympiastadion, Braga naar de ELLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Hartman zou bij Real Madrid passen, zeggen voetbalanalistenVoetbalanalisten Janssen en Van Bronckhorst zijn lovend over de kwaliteiten van Hartman en denken dat hij goed bij Real Madrid zou passen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

David Alaba van Real Madrid loopt kruisbandblessure opNa de tests die zijn uitgevoerd bij onze speler David Alaba is bij hem een scheur van de voorste kruisband van zijn linkerknie vastgesteld. De speler zal de komende dagen een operatie ondergaan.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Alles valt in slotminuten op zijn plek (ook bij duel Girona) voor Real MadridReal Madrid heeft donderdagavond een hele belangrijke overwinning geboekt in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti speelde tegen Álaves bijna de gehele tweede helft met een man minder, maar wisten via een hele late kopbal van Lucas Vázquez alsnog drie punten mee naar huis te nemen: 0-1.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Endrick: "Ik denk natuurlijk ook al vaak aan Real Madrid"Endrick, de jonge Braziliaanse spits, heeft zijn contract bij Real Madrid ondertekend en kijkt uit naar zijn toekomst bij de Spaanse grootmacht.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

‘Real Madrid krijgt concurrentie van Europese gigant in de strijd om Varane’Lees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »