Real Madrid maakt borst nat: 'Dit is een wereldwedstrijd'

Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid maakt zijn borst nat voor de eerste El Clásico van het seizoen tegen Barcelona. Hij verklapt dat Jude Bellingham kan starten.De Engelsman had fysieke klachten, maar is daar inmiddels van hersteld. 'Morgen speelt hij. Hij is goed hersteld en de last is verdwenen', zei Ancelotti op de persconferentie in aanloop naar het duel van zaterdagmiddag.

'We zijn gemotiveerd, omdat het een belangrijke en bijzondere wedstrijd is. Het wordt de eerste Clásico van dit seizoen, maar er zullen er vast meer volgen: de Super Cup, de tweede wedstrijd, de competitie, Champions League... er zijn zoveel mogelijkheden om elkaar weer te treffen dat ik het gevoel heb dat die van morgen niet meer dan slechts de eerste is. En we zijn goed voorbereid. Ik hoef je niet uit te leggen wat een Klassieker is, want iedereen weet dat. Dit is een wereldwedstrijd.

'Deze wedstrijd is heel belangrijk, maar het seizoen duurt erg lang en om te zeggen dat deze de competitie bepaalt... Een Clásico is net als een derby, die is altijd gelijkwaardig. Ik hoop dat mensen ervan genieten.'

