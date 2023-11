Reacties Oranje na magere zege op Schotten: 'Niet ons beste voetbal'

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: Ongewoon tweeluik Oranje met Schotten: Jonker baalt, Van de Donk ziet voordeelOranje vervolgt dinsdagavond hun jacht op een olympisch ticket. De ploeg van Andries Jonker neemt het voor de tweede keer in vijf dagen op tegen Schotland. Jonker baalt van het ongebruikelijke tweeluik in de Nations League, terwijl Daniëlle van de Donk ook voordelen ziet.

NOS: Oranje raakt paal en lat tegen brutale Schotten • Martens geblesseerd erafHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

NOSSPORT: Typische Brugts-goal helpt Oranje tegen felle Schotten • Martens geblesseerdHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

NOS: Oranje raakt paal en lat tegen brutale Schotten • Engeland terug in duel met BelgiëHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

