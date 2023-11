Reacties op overlijden 'Chandler': 'Een briljante acteur met bijzondere humor'

Collega's en vrienden van Matthew Perry hebben gereageerd op het overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur. Perry, bekend als 'Chandler' in de hitserie Friends, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. 'De vreugde die Matthew zovelen bracht, zal voortleven', schrijft Maggie Wheeler, die Chandlers (ex-)vriendin Janice speelde, op Instagram. 'Ik voel me zo gezegend door elk creatief moment dat we deelden.

Ook Canadese premier Trudeau reageert op overlijden De Canadese premier Justin Trudeau heeft ook gereageerd. Hij was vroeger een van Perry's klasgenoten. 'Matthew Perry's dood is choquerend en verdrietig', schrijft hij op X. 'Ik zal nooit de spelletjes vergeten die we speelden op het schoolplein en ik weet zeker dat mensen wereldwijd niet gaan vergeten wat voor plezier hij hen bracht. Dank voor al het lachen, Matthew. Je was geliefd - en je zult worden gemist.

