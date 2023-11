Raptim bezorgt Pesse eerste competitienederlaag, Gieten verliest met 6-4 bij nieuwe koploper

VOETBAL - In de 3e klasse C is SV Pesse voor het eerst onderuitgegaan in competitieverband. Na de bekeruitschakeling, vorige week tegen De Weide (1-5), ging de ploeg van trainer Yves Heskamp nu onderuit tegen Raptim. De club uit Coevorden won met 2-1. Raptim sloeg vlak voor rust twee keer toe tegen SV Pesse. In de veertigste minuut opende Laurens Meppelink de score, waarna Stan Meppelink er amper drie minuten later 2-0 van maakte.

Tom Oudman maakte na tien minuten de 0-1, waarna Jorrit Reuvers vijf minuten voor tijd de 1-1 maakte. Joris Brouwer bezorgde de club uit De Wijk alsnog de zege. Peize verspeelt koppositie In de 3e klasse B heeft Peize de koppositie overgedragen aan Groninger Boys. De blauwhemden kwamen niet verder dan 2-2 tegen laagvlieger Actief. Toch was er ook opluchting bij Peize, want vlak voor tijd stond het nog 1-2.

