Raoul Heertje maakt voorstelling over de verkiezingen

"Voor de zoveelste keer de belangrijkste verkiezingen ooit", schrijft Heertje in een toelichting."Op wie wil ik stemmen? Op wat? Hoe peil je je eigen opinies? Maar vooral: hoe doe jij dat? Mijn eigen gedachten ken ik nou wel. Dus ben ik op zoveel mogelijk plekken in NL gaan luisteren naar willekeurige medezwevers, antistemmers en trouwe partijaanhangers. Ze vertelden allemaal interessante, grappige, ontroerende, wijze dingen die ik je graag wil laten horen.

De comedian hoopt dat geïnteresseerden naar zijn voorstelling komen kijken."Sterker nog, je bent noodzakelijk. Zonder jou gebeurt er namelijk niks. Net als in een democratie", aldus Heertje. De kaartverkoop voor de korte tournee is van start gegaan. De eerste keer speelt Heertje zijn show op 31 oktober in Theater Mascini in Amsterdam. De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november.In een gesprek dat alarmlijn 911 ontving over acteur Matthew Perry op de avond dat hij overleed, werd gesproken over…Britney Spears verwijdert bericht over komst tweede boek

