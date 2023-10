Raden maar: eerste pakken van nieuw seizoen The Masked Singer onthuld

Dit jaar zijn de pakken nog mooier en grootser dan vorig jaar en zullen maar liefst twintig bekende Nederlanders zich in de spectaculaire kostuums hijsen om hun zangkunsten ten gehore te brengen terwijl ze compleet onherkenbaar zijn.

In de eerste vier afleveringen worden steeds vijf nieuwe karakters geïntroduceerd. Voor het eerst worden er in elke aflevering maar liefst twee karakters ontmaskerd. Na acht afleveringen op vrijdagavond zal het seizoen worden afgesloten met een spectaculaire finale op oudejaarsavond.Het vijfde seizoen belooft sensationeler dan ooit te worden met extra veel kandidaten, spectaculaire kostuums en een nieuw panellid: Monica Geuze.

"Af en toe krijg je een opmerking die waarschijnlijk helemaal niet lullig bedoeld is van het panel, maar die dan wel toch best wel hard aankomt, omdat je keihard je best staat te doen in dat pak", vertelt de influencer en presentatrice eerder aan RTL Boulevard."Ik denk dat ik wat empathisch vermogen mee heb voor de mensen die in dat pak zitten."Monica voegt zich bij de al bekende panelleden Loretta Schrijver, Carlo Boszhard, Gerard Joling en Buddy Vedder. headtopics.com

Lees verder:

RTLBoulevard »

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Voor het eerst sinds 1995 Premier League-duel op 'Kerstavond' ondanks protestIn de Premier League wordt dit seizoen voor het eerst sinds 1995 een wedstrijd op de dag van Kerstavond gespeeld, zo meldt onder meer de BBC donderdag. Wolverhampton Wanderers en Chelsea spelen dan ondanks protesten tegen elkaar. Lees verder ⮕

Onvrede in Engeland: voor het eerst in 28 jaar PL-voetbal op dag van kerstavondVoor het eerst in 28 jaar tijd zal er op de dag van kerstavond een Premier League-wedstrijd worden afgewerkt. De BBC heeft gemeld dat de speeldatum voor het duel tussen Wolverhampton Wanderers en Chelsea vaststaat, tot onvrede van supportersgroepen. Lees verder ⮕

El Ghazi reageert voor het eerst op schorsing door Mainz: 'Sta juist voor vrede'Anwar El Ghazi heeft vrijdag via sociale media gereageerd op de schorsing die zijn club FSV Mainz 05 hem oplegde. De aanvaller stelt dat zijn woorden verkeerd begrepen zijn. Lees verder ⮕

Sensatie op WK korfbal: Nederland speelt voor het eerst niet tegen België in finaleDe Nederlandse korfballers staan voor het eerst in de geschiedenis niet tegenover België in de WK-finale. De Belgen gingen vrijdag in de halve finale onderuit tegen gastland Taiwan. Lees verder ⮕